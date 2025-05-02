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    Артем Дзюба«Акрон» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
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    Джей Джей Редик: Нам предстоит построить чемпионскую команду

    Прочие Баскетбол НБА
    Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик подвел итоги сезона после вылета команды в первом раунде плей-офф НБА от «Миннесоты Тимбервулвз» (1-4).

    Джей Джей Редик
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    Джей Джей Редик

    Нам нужно проделать много работы, чтобы прийти в форму, достойную чемпионов. Это первое, о чем я подумал. Может быть, тренеру сложно признать, как и игроку. Но мы проиграли лучшей команде. Такова реальность«, — приводит слова Редика ESPN.

    "Лейкерс" по итогам регулярного сезона заняли третье место в Западной Конференции, однако в плей-офф команда не показала уверенную игру, проиграв в пяти матчах.

    Джей Джей Редик был назначен главным тренером в начале этого сезона, не имея до этого опыта в роли наставника команды.

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