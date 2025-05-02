Джей Джей Редик: Нам предстоит построить чемпионскую команду

Главный тренерподвел итоги сезона после вылета команды в первом раунде плей-офф НБА от(1-4).

Нам нужно проделать много работы, чтобы прийти в форму, достойную чемпионов. Это первое, о чем я подумал. Может быть, тренеру сложно признать, как и игроку. Но мы проиграли лучшей команде. Такова реальность«, — приводит слова Редика ESPN.

"Лейкерс" по итогам регулярного сезона заняли третье место в Западной Конференции, однако в плей-офф команда не показала уверенную игру, проиграв в пяти матчах.

Джей Джей Редик был назначен главным тренером в начале этого сезона, не имея до этого опыта в роли наставника команды.