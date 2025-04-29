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    НБА. «Кливленд» победил «Майами», «Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Кливленд» одолел «Майами» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 138:83. «Кавальерс» выиграли серию — 4-0.

    «Майами»
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    «Майами»

    Форвард «Хит» Николай Йович стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.

    В 1/4 финала «Кливленд» сыграет против победителя серии «Индиана» — «Милуоки» (счет в серии 3-1).

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Голден Стэйт» взял верх над «Хьюстоном» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 109:106. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Уорриорз».

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл — 31 очко и 10 подборов.

    Пятый матч в серии состоится в четверг, 1 мая. Начало игры — в 02:30 мск.

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