НБА. «Кливленд» победил «Майами», «Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона»

одолелв четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 138:83. «Кавальерс» выиграли серию — 4-0.

Форвард «Хит» Николай Йович стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.

В 1/4 финала «Кливленд» сыграет против победителя серии «Индиана» — «Милуоки» (счет в серии 3-1).

Прогнозы и ставки на НБА

«Голден Стэйт» взял верх над «Хьюстоном» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 109:106. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Уорриорз».

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл — 31 очко и 10 подборов.

Пятый матч в серии состоится в четверг, 1 мая. Начало игры — в 02:30 мск.