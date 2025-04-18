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    Дрэймонд Грин — о серии с «Хьюстоном»: Мы — аутсайдеры, и нам это нравится

    Прочие Баскетбол НБА
    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал предстоящую серию плей-офф с «Хьюстон Рокетс», отметив, что «Уорриорз» выступает в роли аутсайдера.

    Дрэймонд Грин
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    Дрэймонд Грин

    «Мы аутсайдеры. Они вторые, а мы седьмые. Нам нравится это положение. Разумеется, мы не считаем себя обычным 7-м номером посева. Но реальность такова. Они вторые. Нам придется начинать эту серию в гостях. И это всегда весело», — цитирует форварда «Уорриорз» канал ClutchPoints.

    «Голден Стэйт» пробился в плей-офф, одержав победу над «Мемфисом» в первом матче плей-ин, и теперь встретится с «Хьюстоном» в первом раунде Западной конференции.

    В нынешнем регулярном чемпионате НБА Дрэймонд Грин провёл 61 матч, набирая в среднем за игру 9.2 очка, 6.2 подбора, 5.7 передач и 1.5 перехвата.

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