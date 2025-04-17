Лука Дончич —о Джей Джей Редике: Как тренер он совершенно другой

Словенский разыгрывающийЛука Дончич высоко оценил работу главного тренера команды Джей Джей Редика.

Дончич подчеркнул зрелость и лидерские качества Редика, а также его способность быстро адаптироваться и выстраивать эффективные отношения с командой.

«Я знал его как игрока. Как тренер он совершенно другой. Он знает баскетбол, живёт баскетболом. Мне с ним легко», — сказал Дончич Spectrum SportsNet.

Сам Редик также положительно высказывался о Дончиче, называя его «фантастическим» игроком и отмечая его влияние на игру «Лейкерс» после перехода из «Далласа»

По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» заняли третье место в Западной конференции и готовятся к плей-офф, где их соперником станет «Миннесота Тимбервулвз»