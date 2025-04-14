НБА. «Мемфис» победил «Даллас», «Сакраменто» одолел «Финикс»

в матче регулярного чемпионата НБА обыгралсо счетом 132:97.

Самым результативным на паркете стал форвард «Гриззлис» Ламар Стивенс, набравший 31 очко.

«Мемфис» с 48 победами занял восьмое место в Западной конференции, «Даллас» с 39 победами — на 10-й строчке.

Прогнозы и ставки на НБА

«Сакраменто» принимал «Финикс». Хозяева победили со счетом 109:98.

Самыми результативным игроком в составе «Сакраменто Кингз» стали представители Литвы Йонас Валанчюнас и Домантас Сабонис, которым удалось сделать дабл-дабл.

«Хьюстон» встречался с «Денвером». Гости одолели соперника со счетом 126:111.

Самым результативным игроком в составе клуба из Колорадо стал американский лёгкий форвард Майкл Портер. Ему удалось набрать 19 очков, сделать семь подборов, а также совершить два блок-шота при двух потерях.