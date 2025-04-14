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    НБА. «Мемфис» победил «Даллас», «Сакраменто» одолел «Финикс»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Даллас» со счетом 132:97.

    Домантас Сабонис
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    Домантас Сабонис

    Самым результативным на паркете стал форвард «Гриззлис» Ламар Стивенс, набравший 31 очко.

    «Мемфис» с 48 победами занял восьмое место в Западной конференции, «Даллас» с 39 победами — на 10-й строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Сакраменто» принимал «Финикс». Хозяева победили со счетом 109:98.

    Самыми результативным игроком в составе «Сакраменто Кингз» стали представители Литвы Йонас Валанчюнас и Домантас Сабонис, которым удалось сделать дабл-дабл.

    «Хьюстон» встречался с «Денвером». Гости одолели соперника со счетом 126:111.

    Самым результативным игроком в составе клуба из Колорадо стал американский лёгкий форвард Майкл Портер. Ему удалось набрать 19 очков, сделать семь подборов, а также совершить два блок-шота при двух потерях.

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