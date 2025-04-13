«Автодор» выиграл у «Самары», «Уралмаш» вырвал победу у «Локо» в Единой лиге

Завершились еще два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Автодор» дома был сильнее «Самары» со счетом 84:69 (20:18; 25:19; 21:15; 18:17).

Самым результативным у хозяев был Чарльз Мэннинг (14 очков + 5 подборов + 7 передач).

У «Самары» лучшим стал разыгрывающий Андрей Сопин (22 очка + 4 подбора + 6 передач).

Таблицу Единой лиги можно увидеть по ссылке.

«Локомотив-Кубань» на своем паркете потерпел поражение от «Уралмаша» — 91:95.

Больше всего очков в составе хозяев набрал центровой Андрей Мартюк (18 + 5 подборов).

У победителей лучшим был центровой Илья Попов (26 очков + 6 подборов).