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    «Автодор» выиграл у «Самары», «Уралмаш» вырвал победу у «Локо» в Единой лиге

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Завершились еще два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Чарльз Мэннинг
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    Чарльз Мэннинг

    «Автодор» дома был сильнее «Самары» со счетом 84:69 (20:18; 25:19; 21:15; 18:17).

    Самым результативным у хозяев был Чарльз Мэннинг (14 очков + 5 подборов + 7 передач).

    У «Самары» лучшим стал разыгрывающий Андрей Сопин (22 очка + 4 подбора + 6 передач).

    Таблицу Единой лиги можно увидеть по ссылке.

    «Локомотив-Кубань» на своем паркете потерпел поражение от «Уралмаша» — 91:95.

    Больше всего очков в составе хозяев набрал центровой Андрей Мартюк (18 + 5 подборов).

    У победителей лучшим был центровой Илья Попов (26 очков + 6 подборов).

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