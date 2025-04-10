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    НБА. «Лейкерс» обыграл «Даллас», «Сакраменто» проиграл «Денверу»

    Прочие Баскетбол НБА
    В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счетом 112:97.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 45 набранных очков, шесть передач и восемь подборов.

    «Голден Стэйт» на своем паркете уступил «Сан-Антонио» со счетом 111:114. Самым результативным игроком матча стал лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри, набравший 30 очков, восемь подборов и три ассиста.

    «Сакраменто» проиграл «Денверу» со счетом 116:124. В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 20 набранных очков, 12 подборов и 11 результативных передач.

    Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Сакраменто» Зак Лавин, оформивший дабл-дабл — 27 очков и 11 ассистов.

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