НБА. «Лейкерс» обыграл «Даллас», «Сакраменто» проиграл «Денверу»

В матче регулярного чемпионата НБАпринимал. Гости выиграли встречу со счетом 112:97.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 45 набранных очков, шесть передач и восемь подборов.

«Голден Стэйт» на своем паркете уступил «Сан-Антонио» со счетом 111:114. Самым результативным игроком матча стал лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри, набравший 30 очков, восемь подборов и три ассиста.

«Сакраменто» проиграл «Денверу» со счетом 116:124. В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 20 набранных очков, 12 подборов и 11 результативных передач.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Сакраменто» Зак Лавин, оформивший дабл-дабл — 27 очков и 11 ассистов.