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    Терентьева стала первой в женском спринте в финале Кубка России

    Прочие Лыжи
    У женщин в лыжных гонках также завершился спринт коньковым стилем в финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске.

    Наталья Терентьева
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    Наталья Терентьева

    Первое место в гонке заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева с результатом 3.17,64.

    Второй стала ее родная сестра Дарья Непряева с отставанием (+0,13). Третьей была Милена Габушева (+3,17).

    Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Женщины. Спринт, результаты:
    • Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 3.17,64.
    • Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 0,13.
    • Милена Габушева (Республика Коми) +3,17.
    • Екатерина Смирнова (Тюменская область) +7,95.
    • Татьяна Сорина (Тюменская область) +17,06.
    • Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +43,18.

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