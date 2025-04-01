Терентьева стала первой в женском спринте в финале Кубка России

У женщин в лыжных гонках также завершился спринт коньковым стилем в финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске.

Первое место в гонке заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева с результатом 3.17,64.

Второй стала ее родная сестра Дарья Непряева с отставанием (+0,13). Третьей была Милена Габушева (+3,17).