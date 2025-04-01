Терентьева стала первой в женском спринте в финале Кубка России

Наталья Терентьева Фото: globallookpress.com
Первое место в гонке заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева с результатом 3.17,64.
Второй стала ее родная сестра Дарья Непряева с отставанием (+0,13). Третьей была Милена Габушева (+3,17).
Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Женщины. Спринт, результаты:
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 3.17,64.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 0,13.
- Милена Габушева (Республика Коми) +3,17.
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) +7,95.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) +17,06.
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +43,18.