Большунов выиграл спринт в финале КР

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
Лучший результат показал трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 2.51,31.
Вторым был Константин Тиунов с отставанием 1,31 секунды. Третьим на финиш пришел Савелий Коростелев (+1,40).
Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Мужчины. Спринт, результаты:
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 2.51,31.
- Константин Тиунов (Москва) — отставание 1,31.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +1,40.
- Александр Терентьев (Тюменская — Ненецкий АО) +1,56.
- Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +3,92.
- Никита Горбунов (Республика Татарстан) +10,01.