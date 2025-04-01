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    Большунов выиграл спринт в финале КР

    Прочие Лыжи
    Завершился спринт свободным стилем у мужчин по лыжным гонкам в рамках финала Кубка России — 2024/2025 в Кировске.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Лучший результат показал трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 2.51,31.

    Вторым был Константин Тиунов с отставанием 1,31 секунды. Третьим на финиш пришел Савелий Коростелев (+1,40).

    Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Мужчины. Спринт, результаты:
    • Александр Большунов (Республика Татарстан) — 2.51,31.
    • Константин Тиунов (Москва) — отставание 1,31.
    • Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +1,40.
    • Александр Терентьев (Тюменская — Ненецкий АО) +1,56.
    • Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +3,92.
    • Никита Горбунов (Республика Татарстан) +10,01.

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