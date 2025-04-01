Большунов выиграл спринт в финале КР

Завершился спринт свободным стилем у мужчин по лыжным гонкам в рамках финала Кубка России — 2024/2025 в Кировске.

Лучший результат показал трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 2.51,31.

Вторым был Константин Тиунов с отставанием 1,31 секунды. Третьим на финиш пришел Савелий Коростелев (+1,40).