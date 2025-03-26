Лазовский выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

В спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России по биатлону первое место завоевалаиз Белоруссии, преодолевший дистанцию за 24 минуты 14 секунд с одним промахом.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Лазовский Фото: www.noc.by

Вторым был Карим Халили, представляющий Москву. Он прошел дистанцию без единой ошибки и отстал на 3,9 секунд. Третьим стал еще один белорус Александр Корнеев (+4,9;1).