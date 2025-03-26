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    Лазовский выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

    Прочие Биатлон
    В спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России по биатлону первое место завоевала Дмитрий Лазовский из Белоруссии, преодолевший дистанцию за 24 минуты 14 секунд с одним промахом.

    Дмитрий Лазовский
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    Дмитрий Лазовский

    Вторым был Карим Халили, представляющий Москву. Он прошел дистанцию без единой ошибки и отстал на 3,9 секунд. Третьим стал еще один белорус Александр Корнеев (+4,9;1).

    Биатлон. Чемпионат России 2025. Ханты-Мансийск. Мужчины, спринт 10 км:
    • 1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 24.14 (1 промах)
    • 2. Карим Халили (Москва) — отставание 3,9 секунды (0)
    • 3. Александр Корнев (Удмуртская область) + 4,9 (1)
    • 4. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) + 6,7 (1)
    • 5. Савелий Коновалов (Свердловская область) +7.8 (1)

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