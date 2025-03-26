Лазовский выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Дмитрий Лазовский Фото: www.noc.by
Вторым был Карим Халили, представляющий Москву. Он прошел дистанцию без единой ошибки и отстал на 3,9 секунд. Третьим стал еще один белорус Александр Корнеев (+4,9;1).
Биатлон. Чемпионат России 2025. Ханты-Мансийск. Мужчины, спринт 10 км:
- 1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 24.14 (1 промах)
- 2. Карим Халили (Москва) — отставание 3,9 секунды (0)
- 3. Александр Корнев (Удмуртская область) + 4,9 (1)
- 4. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) + 6,7 (1)
- 5. Савелий Коновалов (Свердловская область) +7.8 (1)