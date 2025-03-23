Официально: Йоханнес и Тарьей Бе завершили карьеры

Два знаменитых норвежских братаофициально объявили о завершении профессиональной карьеры биатлонистов на родной арене в Хольменколлене.

В гонке с масс-старта на 15 км Йоханнес был седьмым, а его старший брат Тарьей оказался 23-м.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Мужчины, результаты: Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 39.11,8 (один промах).

Эрик Перро (Франция) — отставание 5,6 (1).

Эндре Стремсхейм (Норвегия) +9,3 (0).

Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +21,1 (1).

Кентен Фийон Майе (Франция) +30,7 (3).

Яков Фак (Словения) +40,9 (0).

Йоханнес Бе (Норвегия) +41,1 (4).

36-летний Тарьей Бе — трехкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трехкратный призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира. Победитель общего зачёта Кубка мира — 2010/2011.

31-летний Йоханнес Бе — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. По количеству индивидуальных побед (90) располагается на втором месте в истории Кубка мира.