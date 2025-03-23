Официально: Йоханнес и Тарьей Бе завершили карьеры

Йоханнес и Тарьей Бе Фото: globallookpress.com
В гонке с масс-старта на 15 км Йоханнес был седьмым, а его старший брат Тарьей оказался 23-м.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Мужчины, результаты:
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 39.11,8 (один промах).
- Эрик Перро (Франция) — отставание 5,6 (1).
- Эндре Стремсхейм (Норвегия) +9,3 (0).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +21,1 (1).
- Кентен Фийон Майе (Франция) +30,7 (3).
- Яков Фак (Словения) +40,9 (0).
- Йоханнес Бе (Норвегия) +41,1 (4).
36-летний Тарьей Бе — трехкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трехкратный призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира. Победитель общего зачёта Кубка мира — 2010/2011.
31-летний Йоханнес Бе — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. По количеству индивидуальных побед (90) располагается на втором месте в истории Кубка мира.