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    Официально: Йоханнес и Тарьей Бе завершили карьеры

    Прочие Биатлон
    Два знаменитых норвежских брата Йоханнес Бе и Тарьей Бе официально объявили о завершении профессиональной карьеры биатлонистов на родной арене в Хольменколлене.

    Йоханнес и Тарьей Бе
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    Йоханнес и Тарьей Бе

    В гонке с масс-старта на 15 км Йоханнес был седьмым, а его старший брат Тарьей оказался 23-м.

    Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Мужчины, результаты:
    • Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 39.11,8 (один промах).
    • Эрик Перро (Франция) — отставание 5,6 (1).
    • Эндре Стремсхейм (Норвегия) +9,3 (0).
    • Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +21,1 (1).
    • Кентен Фийон Майе (Франция) +30,7 (3).
    • Яков Фак (Словения) +40,9 (0).
    • Йоханнес Бе (Норвегия) +41,1 (4).

    36-летний Тарьей Бе — трехкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трехкратный призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира. Победитель общего зачёта Кубка мира — 2010/2011.

    31-летний Йоханнес Бе — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. По количеству индивидуальных побед (90) располагается на втором месте в истории Кубка мира.

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