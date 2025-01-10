ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Белоус«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола
    Все новости спорта

    Майе выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе по биатлону

    Прочие Биатлон
    Победителем в мужском спринте на 4-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в немецком Оберхофе стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

    Кентен Фийон Майе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кентен Фийон Майе

    Двукратный олимпийский чемпион пробежал дистанцию в 10 км за 23.36,2, не сделав ни одного промаха.

    Второе и третье места также заняли представители Франции. Вторым был Фабьен Клод (+14,8), а третьим — Эмильен Жаклен (+22,1).

    Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины:
    • Кентен Фийон Майе (Франция) — 23.36,2 (0 промахов).
    • Фабьен Клод (Франция) — отставание +14,8 (0).
    • Эмильен Жаклен (Франция) +22,1 (1).
    • Дмитрий Пидручный (Украина) +28,8 (0).
    • Мартин Улдаль (Норвегия) +29,4 (1).
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» придушит «канареек»
  • «Нант» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Боруссия» остановить «Байер»?
  • «Боруссия» Д — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Поможет ли новый тренер «Вест Хэму» пройти «Виллу»?
  • «Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСВ — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному