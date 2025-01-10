Майе выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе по биатлону

Кентен Фийон Майе Фото: globallookpress.com
Двукратный олимпийский чемпион пробежал дистанцию в 10 км за 23.36,2, не сделав ни одного промаха.
Второе и третье места также заняли представители Франции. Вторым был Фабьен Клод (+14,8), а третьим — Эмильен Жаклен (+22,1).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины:
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 23.36,2 (0 промахов).
- Фабьен Клод (Франция) — отставание +14,8 (0).
- Эмильен Жаклен (Франция) +22,1 (1).
- Дмитрий Пидручный (Украина) +28,8 (0).
- Мартин Улдаль (Норвегия) +29,4 (1).