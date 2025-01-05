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    Йохауг выиграла масс-старт в гору на «Тур де Ски» и общий зачет

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    Победительницей заключительной гонки на лыжной многодневке «Тур де Ски» — 2024/2025 у женщин стал норвежка Тереза Йохауг.

    Тереза Йохауг
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    Тереза Йохауг

    Четырехкратная олимпийская чемпионка преодолела дистанцию в 10 км за 35.59,0.

    Второе и третье места также заняли ее соотечественницы. Серебро у Астрид Эйре Слинн (+25,5), бронза у Хейди Венг (+28,0).

    Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 7-й этап. Масс-старт 10 км свободным стилем. Женщины:
    • Тереза Йохауг (Норвегия) — 35.59,0
    • Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание +25,5.
    • Хейди Венг (Норвегия) +28,0.
    • Нора Саннесс (Норвегия) +31,1.
    • Эбба Андерссон (Швеция) +44,4.
    • Джессика Диггинс (США) +54,3.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, женщины. Итоги:
    • 1. Терезе Йохауг (Норвегия)
    • 2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия)
    • 3. Джессика Диггинс (США)
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