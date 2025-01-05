Йохауг выиграла масс-старт в гору на «Тур де Ски» и общий зачет

Тереза Йохауг Фото: globallookpress.com
Четырехкратная олимпийская чемпионка преодолела дистанцию в 10 км за 35.59,0.
Второе и третье места также заняли ее соотечественницы. Серебро у Астрид Эйре Слинн (+25,5), бронза у Хейди Венг (+28,0).
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 7-й этап. Масс-старт 10 км свободным стилем. Женщины:
- Тереза Йохауг (Норвегия) — 35.59,0
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание +25,5.
- Хейди Венг (Норвегия) +28,0.
- Нора Саннесс (Норвегия) +31,1.
- Эбба Андерссон (Швеция) +44,4.
- Джессика Диггинс (США) +54,3.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, женщины. Итоги:
- 1. Терезе Йохауг (Норвегия)
- 2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия)
- 3. Джессика Диггинс (США)