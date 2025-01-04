Йохауг победила в женском скиатлоне на «Тур де Ски»

Тереза Йохауг Фото: globallookpress.com
Четырехкратная олимпийская чемпионка с огромным отрывом финишировала первой, пройдя дистанцию за 54.53,3.
Второй с отставанием в 30,6 секунды была австрийка Тереза Штадлобер. Тройку призеров замкнула норвежка Астрид Слинн с таким же отставанием.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Скиатлон 2х10 км. Женщины:
- Тереза Йохауг (Норвегия) — 54.53,3.
- Тереза Штадлобер (Австрия) — отставание 30,6.
- Астрид Слинн (Норвегия) +30,6 (фотофиниш).
- Эбба Андерссон (Швеция) +30,7.
- Джессика Диггинс (США) +55,0.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +2.06,2.