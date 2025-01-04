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    Йохауг победила в женском скиатлоне на «Тур де Ски»

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    Норвежская лыжница Тереза Йохауг прошла первой дистанцию на 6-м этапе «Тур де Ски» в скиатлоне на 20 км.

    Тереза Йохауг
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    Тереза Йохауг

    Четырехкратная олимпийская чемпионка с огромным отрывом финишировала первой, пройдя дистанцию за 54.53,3.

    Второй с отставанием в 30,6 секунды была австрийка Тереза Штадлобер. Тройку призеров замкнула норвежка Астрид Слинн с таким же отставанием.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Скиатлон 2х10 км. Женщины:
    • Тереза Йохауг (Норвегия) — 54.53,3.
    • Тереза Штадлобер (Австрия) — отставание 30,6.
    • Астрид Слинн (Норвегия) +30,6 (фотофиниш).
    • Эбба Андерссон (Швеция) +30,7.
    • Джессика Диггинс (США) +55,0.
    • Кертту Нисканен (Финляндия) +2.06,2.
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