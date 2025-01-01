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    НБА. «Оклахома-Сити» обыграла «Миннесоту Тимбервулвз», а «Финикс Санс» проиграл «Мемфису»

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    Завершились 4 встречи регулярного чемпионата НБА.

    «Оклахома-Сити Тандер»
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    «Оклахома-Сити Тандер»

    В одной из встреч «Оклахома-Сити Тандер» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счетом 113:105 (21:24, 25:28, 43:23, 24:30).

    Самым результативным в этом матче у хозяев стал Шей Гилджес-Александер, который набрал 40 очков. У «Миннесоты» лучшим по очкам стал Энтони Эдвардс с 20-ю баллами.

    После этого матча «Оклахома-Сити» занимает 1-е место на Западе, а «Миннесота» — на 8-й позиции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты матчей регулярного чемпионата НБА 1-го января:

    «Сан-Антонио Сперс» — «Лос-Анджелес Клипперс» 122:86

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Кливленд Кавальерс» 110: 122

    «Финикс Санс» — «Мемфис Гриззлис» 112:117

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