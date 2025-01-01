Отец Ферстаппена заявил, что Макс может покинуть «Ред Булл»

Отец пилотавысказался о будущем своего сына в команде.

«Ред Булл» должна построить машину, которой не будет так сложно управлять. Если вы посмотрите на вторую половину 2024 года, то не сможете быть оптимистами. Перед командой стоит большая задача в 2025 году.

Будущее Макса? Возможно все. Он может остаться в «Ред Булл», если увидит в этом смысл. Его цель — выигрывать гонки. Если он почувствует, что в «Ред Булл» это уже невозможно, то уход не исключен«, — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, что Ферстаппен является четырехкратным чемпионом мира.