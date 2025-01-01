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    Отец Ферстаппена заявил, что Макс может покинуть «Ред Булл»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен высказался о будущем своего сына в команде.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «Ред Булл» должна построить машину, которой не будет так сложно управлять. Если вы посмотрите на вторую половину 2024 года, то не сможете быть оптимистами. Перед командой стоит большая задача в 2025 году.

    Будущее Макса? Возможно все. Он может остаться в «Ред Булл», если увидит в этом смысл. Его цель — выигрывать гонки. Если он почувствует, что в «Ред Булл» это уже невозможно, то уход не исключен«, — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

    Напомним, что Ферстаппен является четырехкратным чемпионом мира.

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