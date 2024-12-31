НБА. Трипл-дабл Йокича принес победу «Денверу» над «Ютой», «Чикаго» в гостях обыграл «Шарлотт»

Ночью за океаном прошли 7 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Юта» дома уступила «Денверу» — 121:132 (37:36, 29:28, 23:34, 32:34).

Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 36 очков, а также сделавший 22 подбора и 11 передач. У хозяев самым результативным стал защитник Джордан Кларксон (24)

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 106:126 (30:27, 27:32, 31:38, 18:29)

Лучшим в этом встрече был центровой гостей Карл-Энтони Таунс, набравший 32 очка и сделавший 13 подборов. Также отметим защитника Джоша Харта, у которого 23 очка, 15 поборов и 10 передач. Центровой хозяев Йонас Валанчюнас набрал 22 очка.

Актуальную таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.

«Голден Стэйт» — «Кливленд» — 95:113 (27:26, 11:20, 27:37, 30:30)

У гостей 48 очков на двоих набрали Дариус Гарленд (25) и Донован Митчелл (23).

«Сакраменто» — «Даллас» — 110:100 (23:37, 33:23, 27:17, 27:23)

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Кингз» Де`Аарон Фокс — 33 очка.

Прогнозы и ставки на НБА

«Портленд» — «Филадельфия» — 103:125 (31:33, 23:31, 18:27, 31:34)

Лучшим в этой игре стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид — 37 очков.

Все результаты игрового дня НБА 31 декабря:

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 106:126;

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 108:115 ОТ;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:116;

«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 121:132;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс» — 95:113;

«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 110:100;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 103:125.