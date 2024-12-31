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    НБА. Трипл-дабл Йокича принес победу «Денверу» над «Ютой», «Чикаго» в гостях обыграл «Шарлотт»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НБА 31 декабря

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    Никола Йокич
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    Никола Йокич
    Ночью за океаном прошли 7 матчей регулярного чемпионата НБА.

    «Юта» дома уступила «Денверу» — 121:132 (37:36, 29:28, 23:34, 32:34).

    Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 36 очков, а также сделавший 22 подбора и 11 передач. У хозяев самым результативным стал защитник Джордан Кларксон (24)

    «Вашингтон»«Нью-Йорк» — 106:126 (30:27, 27:32, 31:38, 18:29)

    Лучшим в этом встрече был центровой гостей Карл-Энтони Таунс, набравший 32 очка и сделавший 13 подборов. Также отметим защитника Джоша Харта, у которого 23 очка, 15 поборов и 10 передач. Центровой хозяев Йонас Валанчюнас набрал 22 очка.

    Актуальную таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.

    «Голден Стэйт»«Кливленд» — 95:113 (27:26, 11:20, 27:37, 30:30)

    У гостей 48 очков на двоих набрали Дариус Гарленд (25) и Донован Митчелл (23).

    «Сакраменто»«Даллас» — 110:100 (23:37, 33:23, 27:17, 27:23)

    Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Кингз» Де`Аарон Фокс — 33 очка.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Портленд»«Филадельфия» — 103:125 (31:33, 23:31, 18:27, 31:34)

    Лучшим в этой игре стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид — 37 очков.

    Все результаты игрового дня НБА 31 декабря:

    «Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 106:126;
    «Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 108:115 ОТ;
    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:116;
    «Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 121:132;
    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс» — 95:113;
    «Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 110:100;
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 103:125.

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