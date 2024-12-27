Трехкратный олимпийский чемпион Нисканен не выступит на «Тур де Ски»

Два лидера сборной Финляндиипропустят лыжную многодневку «Тур де Ски» из‑за болезни.

«Нисканен вынужден пропустить "Тур де Ски" из‑за болезни. Хювяринен тоже пропустит старт. Лыжник считает, что после легкого недомогания его физическая форма и состояние здоровья таковы, что он не должен соревноваться на "Тур де Ски" в этом году», — говорится в сообщении финской федерации на официальном сайте.

Нисканен — трехкратный олимпийский чемпион, Хювяринен — серебряный призер чемпионата мира в эстафете.

В этом году «Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 5 января в итальянских Тоблахе и Валь‑ди‑Фьемме.