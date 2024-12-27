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    Трехкратный олимпийский чемпион Нисканен не выступит на «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Два лидера сборной Финляндии Ийво Нисканен и Пертту Хювяринен пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски» из‑за болезни.

    Ийво Нисканен
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    Ийво Нисканен

    «Нисканен вынужден пропустить "Тур де Ски" из‑за болезни. Хювяринен тоже пропустит старт. Лыжник считает, что после легкого недомогания его физическая форма и состояние здоровья таковы, что он не должен соревноваться на "Тур де Ски" в этом году», — говорится в сообщении финской федерации на официальном сайте.

    Нисканен — трехкратный олимпийский чемпион, Хювяринен — серебряный призер чемпионата мира в эстафете.

    В этом году «Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 5 января в итальянских Тоблахе и Валь‑ди‑Фьемме.

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