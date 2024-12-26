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    Легков: Большунов сейчас ничем не сильнее других, а раньше был на две головы выше

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    Олимпийский чемпион Александр Легков оценил текущую форму трехкратного победителя Игр Александра Большунова и считает, что сейчас он ничем не сильнее остальных российских лыжников.

    Александр Легков
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    Александр Легков

    «Большунов? Думаю, оценить своё состояние он может только сам, это реально так. А если, как говорится, со стороны, если мы говорим про то, как и что я вижу, понятно, что не всё (у него) получается. Есть какие‑то определенные моменты, которые нужно с тренером проговорить, или самому ему проанализировать, что он делал так, что он делал не так. Но в общем, это уровень самый высокий.

    Просто да, был раньше всех на две головы выше. Сейчас, может быть, примерно на равных. Но в этом есть и развитие, потому что когда ты проигрываешь, ты хочешь выиграть. Это желание, оно поднимает опять выше, на новый уровень. Так что всё впереди. Думаю, что он захочет и вернется на свой уровень», — цитирует Легкова «Советский спорт».

    На марафонской дистанции на чемпионате России Большунов пришел к финишу вторым с отставанием 0,7 секунд от победителя Сергея Ардашева. Пока в нынешнем сезоне у Большунова нет ни одной победы.

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