Легков: Большунов сейчас ничем не сильнее других, а раньше был на две головы выше

Олимпийский чемпионоценил текущую форму трехкратного победителя Игри считает, что сейчас он ничем не сильнее остальных российских лыжников.

«Большунов? Думаю, оценить своё состояние он может только сам, это реально так. А если, как говорится, со стороны, если мы говорим про то, как и что я вижу, понятно, что не всё (у него) получается. Есть какие‑то определенные моменты, которые нужно с тренером проговорить, или самому ему проанализировать, что он делал так, что он делал не так. Но в общем, это уровень самый высокий.

Просто да, был раньше всех на две головы выше. Сейчас, может быть, примерно на равных. Но в этом есть и развитие, потому что когда ты проигрываешь, ты хочешь выиграть. Это желание, оно поднимает опять выше, на новый уровень. Так что всё впереди. Думаю, что он захочет и вернется на свой уровень», — цитирует Легкова «Советский спорт».

На марафонской дистанции на чемпионате России Большунов пришел к финишу вторым с отставанием 0,7 секунд от победителя Сергея Ардашева. Пока в нынешнем сезоне у Большунова нет ни одной победы.