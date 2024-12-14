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    Сундлинг и Клебо выиграли спринты на этапе Кубка мира в Давосе

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    В рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в Давосе (Швейцария), завершились спринтерские гонки.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    У женщин победила шведская лыжница Йонна Сундлинг. Второй стала Матильде Мюрвольд из Норвегии, а третьей еще одна норвежка Юлье Мюре.

    Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль:
    • Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.44,9.
    • Матильде Мюрвольд (Норвегия) +2,3.
    • Юлье Мюре (Норвегия) +2,7.
    • Лотта Уднес Венг (Норвегия) +2,8.
    • Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +3,0.
    • Джессика Диггинс (США) +4,8.

    В соревновании мужчин выиграл представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Второе место занял француз Люка Шанава, третье — норвежец Эрик Вальнес.

    Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль:
    • Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,8.
    • Люка Шанава (Франция) — отставание 1,3.
    • Эрик Вальнес (Норвегия) +2,4.
    • Харальд Амундсен (Норвегия) +3,1.
    • Матс Вильям Енссен (Норвегия) +9,3.
    • Бен Огден (США) +14,9.
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