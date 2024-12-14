Сундлинг и Клебо выиграли спринты на этапе Кубка мира в Давосе

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
У женщин победила шведская лыжница Йонна Сундлинг. Второй стала Матильде Мюрвольд из Норвегии, а третьей еще одна норвежка Юлье Мюре.
Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль:
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.44,9.
- Матильде Мюрвольд (Норвегия) +2,3.
- Юлье Мюре (Норвегия) +2,7.
- Лотта Уднес Венг (Норвегия) +2,8.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +3,0.
- Джессика Диггинс (США) +4,8.
В соревновании мужчин выиграл представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Второе место занял француз Люка Шанава, третье — норвежец Эрик Вальнес.
Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,8.
- Люка Шанава (Франция) — отставание 1,3.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +2,4.
- Харальд Амундсен (Норвегия) +3,1.
- Матс Вильям Енссен (Норвегия) +9,3.
- Бен Огден (США) +14,9.