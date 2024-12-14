Сундлинг и Клебо выиграли спринты на этапе Кубка мира в Давосе

В рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в Давосе (Швейцария), завершились спринтерские гонки.

У женщин победила шведская лыжница Йонна Сундлинг. Второй стала Матильде Мюрвольд из Норвегии, а третьей еще одна норвежка Юлье Мюре.

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль: Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.44,9.

Матильде Мюрвольд (Норвегия) +2,3.

Юлье Мюре (Норвегия) +2,7.

Лотта Уднес Венг (Норвегия) +2,8.

Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +3,0.

Джессика Диггинс (США) +4,8.

В соревновании мужчин выиграл представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Второе место занял француз Люка Шанава, третье — норвежец Эрик Вальнес.