Бородавко: Скорее всего, Большунов недолечился

Старший тренер сборной Россиивысказался о состоянии здоровья лыжника

«Он переболел в Ханты-Мансийске. Не может вернуться в нормальное состояние. Обсудили и решили, что он должен поехать домой, дообследоваться, полностью выздороветь и потом только приступить к тренировкам.

Скорее всего недолечился, что-то до сих пор находится в организме и не дает в полной мере работать. Думаю, сегодня уже должно начаться обследования. После будут известны сроки возможного возвращения», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее стало известно, что 4 декабря Большунов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Тен.