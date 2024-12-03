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    Бородавко: Скорее всего, Большунов недолечился

    Прочие Лыжи
    Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о состоянии здоровья лыжника Александра Большунова.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «Он переболел в Ханты-Мансийске. Не может вернуться в нормальное состояние. Обсудили и решили, что он должен поехать домой, дообследоваться, полностью выздороветь и потом только приступить к тренировкам.

    Скорее всего недолечился, что-то до сих пор находится в организме и не дает в полной мере работать. Думаю, сегодня уже должно начаться обследования. После будут известны сроки возможного возвращения», — сказал Бородавко «СЭ».

    Ранее стало известно, что 4 декабря Большунов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Тен.

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