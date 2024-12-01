НБА. «Финикс» обыграл «Голден Стэйт», «Филадельфия» одолела «Детройт»

на своем паркете одолелв матче регулярного чемпионата НБА — 113:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Девин Букер, набравший 27 очков. На счету Кевина Дюранта дабл-дабл — 21 очко и 10 передач.

«Финикс» занимает седьмое место в Западной конференции НБА. «Голден Стэйт» идет четвертым на «Западе».

«Филадельфия» на выезде обыграла «Детройт» со счетом 111:96.

Самым результативным на паркете стал защитник «Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 28 очков.

«Филадельфия» с 4 победами в 18 матчах занимает 14-е место в Восточной конференции, «Детройт» с 9 победами в 22 играх — на десятой строчке.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 1 декабря:

«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 94:106

«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:105

«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 124:114

«Детройт Сиксерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 96:111

«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 104:107