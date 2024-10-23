УНИКС победил «Парму», «Енисей» был сильнее «Астаны»

Подошли к концу два матча Единой лиги по баскетболу.

«Парма» у себя дома уступила казанскому УНИКСу — 74:83 (17:26, 16:13, 20:17, 21:27).

Самым результативным у гостей был Маркос Найт. У него 17 очков, а также четыре подбора и три передачи.

У «Пармы» самым результативным игроком стал защитник Гарретт Нэвелс. Он набрал 19 очков и сделал четыре подбора.

В следующем туре «Парма» 27 октября примет дома БК «Самара». УНИКС 28 октября примет дома МБА-МАИ.

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«Астана» на своем паркете уступила красноярскому «Енисею» — 64:70 (14:21, 12:16, 14:24, 24:9)

Лучшим у гостей был защитник Виктор Сандерс, набравший 17 очков и сделавший шесть подборов и шесть передач.

В составе «Астаны» самым результативным игроком стал разыгрывающий Маркелл Джонсон. Он набрал 31 очко, сделал четыре подбора и пять передач.