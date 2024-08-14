Татьяна Мишина: Туктамышева не растеряла форму

Заслуженный тренер Россииоценила кондиции

Специалист отметила, что фигуристка не растеряла форму. Ранее Туктамышева сообщила, что взяла паузу в карьере. Это произошло в октябре 2023 года.

«Она настолько координированная, легкая в движениях и не теряет форму, что даже в шоу прыгает тройной флип и тройной лутц. А некоторые фигуристы, не буду называть конкретные фамилии, на шоу уже ограничиваются двойным акселем и тройным сальховом.

Наверное, поэтому Лиза и говорит, что крест на карьере еще не поставила. Это связано с этой ее особенностью. Кто‑то, кто заканчивает или приостанавливает карьеру, сразу все теряет, а она нет», — цитирует Мишину «Спорт день за днем».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Сейчас российские фигуристы отстранены от международных турниров.