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    Татьяна Мишина: Туктамышева не растеряла форму

    Прочие Фигурное катание
    Заслуженный тренер России Татьяна Мишина оценила кондиции Елизаветы Туктамышевой.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    Специалист отметила, что фигуристка не растеряла форму. Ранее Туктамышева сообщила, что взяла паузу в карьере. Это произошло в октябре 2023 года.

    «Она настолько координированная, легкая в движениях и не теряет форму, что даже в шоу прыгает тройной флип и тройной лутц. А некоторые фигуристы, не буду называть конкретные фамилии, на шоу уже ограничиваются двойным акселем и тройным сальховом.

    Наверное, поэтому Лиза и говорит, что крест на карьере еще не поставила. Это связано с этой ее особенностью. Кто‑то, кто заканчивает или приостанавливает карьеру, сразу все теряет, а она нет», — цитирует Мишину «Спорт день за днем».

    Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Сейчас российские фигуристы отстранены от международных турниров.

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