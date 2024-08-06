Олимпийский чемпион Чептегеи решил не участвовать в беге на 5000 м

Двукратный олимпийский чемпиониз Уганды принял решение не выступать на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Париже.

«Горжусь, что выиграл золото Игр на 10 000 метров. Эта медаль завершает мою коллекцию после побед на чемпионате мира и установления мирового рекорда. В ходе обсуждения с командой мы решили, что на 5 000 метров лучше не соревноваться. Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи», — написал Чептегеи в соцсети.

Чептегеи — олимпийский чемпион на дистанции 5000 м в Токио. В августе 2020 года он установил мировой рекорд на этой дистанции на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, пробежав за 12:35,36.