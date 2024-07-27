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    Австралия выиграла женскую эстафету на 4х100 м вольным стилем, а США — мужскую

    Прочие Париж-2024 Плавание
    Женская сборная Австралии была первой в в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

    Австралия
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    Австралия

    Австралийки проплыли дистанцию с 3.28,92. Это новый олимпийский рекорд. Прежний также принадлежал этой сборной (3.29,69) и был установлен на Олимпиаде в Токио.

    В составе сборной Австралии олимпийскими чемпионками стали Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Эмма Маккеон, Мег Харрис, Оливия Вунш и Бронте Кэмпбелл.

    Серебро досталось американской сборной (3.30,20), бронза — у китаянок (3.30,30).

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    • Среди мужчин на той же дистанции 100 метров вольным стилем золотые медали достались сборной США.

    Американцы проплыли свою дистанцию за 3.09,28 с новым олимпийским рекордом.

    На втором месте Австралия (3.10,35), а бронза — у сборной Италии (3.10,70).

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