Австралия выиграла женскую эстафету на 4х100 м вольным стилем, а США — мужскую

Женскаябыла первой в в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

Австралийки проплыли дистанцию с 3.28,92. Это новый олимпийский рекорд. Прежний также принадлежал этой сборной (3.29,69) и был установлен на Олимпиаде в Токио.

В составе сборной Австралии олимпийскими чемпионками стали Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Эмма Маккеон, Мег Харрис, Оливия Вунш и Бронте Кэмпбелл.

Серебро досталось американской сборной (3.30,20), бронза — у китаянок (3.30,30).

Среди мужчин на той же дистанции 100 метров вольным стилем золотые медали достались сборной США.

Американцы проплыли свою дистанцию за 3.09,28 с новым олимпийским рекордом.

На втором месте Австралия (3.10,35), а бронза — у сборной Италии (3.10,70).