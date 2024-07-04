Груневеген выиграл 6-й этап «Тур де Франс»

Нидерландец(Team Jayco AlUla) стал победителем шестого этапа главной многодневки велоспорта «Тур де Франс».

Он проехал дистанцию в 163,5 км за 3 часа 31 минуту 55 секунд.

Вторым к финишу пришел Йеспер Филипсен (Alpecin — Deceuninck), но после окончания гонки ему прилетела дисквалификация за нарушение правил.

В итоге вторым стал эритреец Биньям Гирмай (Intermarché — Wanty). Третьим на пьедестале был колумбиец Фернандо Гавирия (Movistar Team).

Россиянин Александр Власов (Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) стал только 48-м.

В общем зачете после шести гонок продолжает лидировать словенец Тадей Погачар (26:47.19) из UAE Team Emirates. Власов пока 14-й с отставанием в 3,44 секунды.