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    Груневеген выиграл 6-й этап «Тур де Франс»

    Прочие Тур де Франс Велоспорт
    Нидерландец Дилан Груневеген (Team Jayco AlUla) стал победителем шестого этапа главной многодневки велоспорта «Тур де Франс».

    Дилан Груневеген
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    Дилан Груневеген

    Он проехал дистанцию в 163,5 км за 3 часа 31 минуту 55 секунд.

    Вторым к финишу пришел Йеспер Филипсен (Alpecin — Deceuninck), но после окончания гонки ему прилетела дисквалификация за нарушение правил.

    В итоге вторым стал эритреец Биньям Гирмай (Intermarché — Wanty). Третьим на пьедестале был колумбиец Фернандо Гавирия (Movistar Team).

    Россиянин Александр Власов (Red Bull‑Bora‑Hansgrohe) стал только 48-м.

    В общем зачете после шести гонок продолжает лидировать словенец Тадей Погачар (26:47.19) из UAE Team Emirates. Власов пока 14-й с отставанием в 3,44 секунды.

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