Ферстаппен завоевал поул-позишн Гран-при Австрии

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Лучший результат показал пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
Вторым стал британец Ландо Норрис из «Макларена». Австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» занял третье место, однако был отброшен на седьмую позицию из-за нарушения границ трассы, ему не засчитали лучший круг.
Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:04.314
- 2. Ландо Норрис («Макларен») +0.404
- 3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.526
- 4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.537
- 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.589
- 6. Шарль Леклер («Феррари») +0.730
- 7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.734
- 8. Серхио Перес («Ред Булл») +0.888
- 9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.071
- 10. Эстебан Окон («Альпин») +1.569
- 11. Даниэль Риккардо («РБ») +0.975
- 12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.033
- 13. Пьер Гасли («Альпин») +1.045
- 14. Юки Цунода («РБ») +1.098
- 15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.325
- 16. Александер Албон («Уильямс») +1.422
- 17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.505
- 18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.533
- 19. Логан Сарджент («Уильямс») +1.542
- 20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.747