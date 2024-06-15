ЦСКА покинул ведущий защитник

В новом сезоне в составе московскогоне будет атакующего защитника, он решил не продлевать контракт с клубом.

«Оливье пришёл в нашу команду в непростой период, когда нам было необходимо срочное усиление, проявил себя истинным профессионалом и в кратчайшие сроки сумел освоиться в ЦСКА и стать важнейшим игроком ротации. Он здорово помог на нашем пути к чемпионству, заслуженно добавив себе в коллекцию золото Лиги ВТБ.

Уверен, что Хэнлана ждёт ещё много успехов на следующих этапах карьеры, хочу искренне поблагодарить его за выступления в нашей команде и пожелать удачи в будущем», — цитирует президента ЦСКА Андрея Ватутина пресс-служба.

Оливье Хэнлан стал «армейцем» в марте 2024 года, всего он сыграл сыграл 21 матч, в среднем проводя по 18,1 минуты на площадке и набирал 9,0 очка при 43,5% реализации трехочковых. До ЦСКА он выступал за итальянский «Варезе», где был лучшим снайпером.