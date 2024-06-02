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    УНИКС победил ЦСКА и сократил отставание в серии

    ЦСКА — УНИКС: счет матча 80:96

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ завершился гостевой победой казанского УНИКСа над московским ЦСКА со счетом 96:80.

    Ненад Димитриевич
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    Ненад Димитриевич

    «Армейцы» могли в этом матче завоевать золотые медали, так как вели в серии со счетом 3:0. Теперь командам предстоит пятая игра в Казани 5 июня.

    Самым результативным игроком матча стал Ненад Димитриевич, на счету которого 27 очков и 9 результативных передач. Также пять казанцев набрали более 10 очков: Вячеслав Зайцев (13), Маркос Найт (12), Андрей Воронцевич (11), Дмитрий Кулагин (11), Луи Лабери (10).

    У ЦСКА больше всего забросили Мело Тримбл (16) и Антон Астапкович (14).

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