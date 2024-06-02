ЦСКА — УНИКС: счет матча 80:96

Четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ завершился гостевой победой казанскогонад московскимсо счетом 96:80.

«Армейцы» могли в этом матче завоевать золотые медали, так как вели в серии со счетом 3:0. Теперь командам предстоит пятая игра в Казани 5 июня.

Самым результативным игроком матча стал Ненад Димитриевич, на счету которого 27 очков и 9 результативных передач. Также пять казанцев набрали более 10 очков: Вячеслав Зайцев (13), Маркос Найт (12), Андрей Воронцевич (11), Дмитрий Кулагин (11), Луи Лабери (10).

У ЦСКА больше всего забросили Мело Тримбл (16) и Антон Астапкович (14).