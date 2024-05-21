Хэмилтон: Есть маленькие шаги вперед, но очень-очень маленькие

Пилотвысказался о скорости своего болида в этом сезоне Формулы-1.

«Я думаю, что на втором отрезке в Имоле мой темп был сравним с темпом парней впереди. Но я думаю, что нам всё еще не хватает до них двух-трех десятых.

Я не могу сказать, когда мы преодолеем это отставание. На данный момент результаты тестов в аэродинамической трубе не показывают такой прибавки.

Обновления машины, которые мы применили в Имоле, работают, но прибавка от них не большая. Есть маленькие шаги вперёд, но очень-очень маленькие», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

Напомним, что со следующего сезона Хэмилтон будет выступать за «Феррари».