2-й таймПСЖ — Боруссия ДортмундОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон Санчо и Матс Хуммельс«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
  • 22:17
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Риме, где сыграет с Самсоновой
  • 21:20
    • «Зенит» одолел ЦСКА и сравнял результат в серии
  • 20:18
    • «Жирону» могут не допустить к Лиге чемпионов из-за «Манчестер Сити»
  • 17:49
    • «Флуминенсе» объявил о переходе в Тиаго Силвы
    Все новости спорта

    Пистиолис: Это длинная серия, теперь нужно защищать свой паркет

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о поражении от «Зенита» (81:93) во втором матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

    Андреас Пистиолис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреас Пистиолис

    «Мы говорили после первой игры — здесь и в раздевалке, — что "Зенит" отреагирует, в команде собраны хорошие игроки. К сожалению, мы не отреагировали так, как должны, играли очень мягко. Это неприемлемо. Но это длинная серия, теперь нужно защищать свой паркет. Я ожидаю и сделаю все для того, чтобы к следующим матчам мы подошли по-другому — как минимум ментально», — цитирует Пистиолисf пресс-служба лиги.

    Таким образом, петербуржский клуб сравнял счёт в серии — 1:1. Третья игра пройдет 10 мая в Москве.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Мадриде ожидается результативный футбол
  • «Реал» Мадрид — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Фиалки» пробьются в финал Лиги конференций?
  • «Брюгге» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сумеют ли «Химки» подняться на вершину?
  • «Динамо» Махачкала — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 8 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Наполитано — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ванкувер — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дрейпер — Чорич
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному