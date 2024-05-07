Пистиолис: Это длинная серия, теперь нужно защищать свой паркет

Главный тренервысказался о поражении от(81:93) во втором матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы говорили после первой игры — здесь и в раздевалке, — что "Зенит" отреагирует, в команде собраны хорошие игроки. К сожалению, мы не отреагировали так, как должны, играли очень мягко. Это неприемлемо. Но это длинная серия, теперь нужно защищать свой паркет. Я ожидаю и сделаю все для того, чтобы к следующим матчам мы подошли по-другому — как минимум ментально», — цитирует Пистиолисf пресс-служба лиги.

Таким образом, петербуржский клуб сравнял счёт в серии — 1:1. Третья игра пройдет 10 мая в Москве.