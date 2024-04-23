НБА. «Кливленд» нанес поражение «Орландо», «Денвер» выиграл у «Клипперс»

во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыгралсо счетом 96:86.

Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 23 очка.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Кливленда». Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 2:00 мск.

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«Денвер» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 101:99.

Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 32 очка и сделавший 11 подборов.

Счет в серии 2-0 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 5:00 мск.

Результаты игрового дня:

«Кливленд» — «Орландо» — 96:86

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 104:101

«Денвер» — «Лейкерс» — 101:99