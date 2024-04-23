ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
    Все новости спорта

    НБА. «Кливленд» нанес поражение «Орландо», «Денвер» выиграл у «Клипперс»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Кливленд» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Орландо» со счетом 96:86.

    Никола Йокич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Йокич

    Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 23 очка.

    Счет в серии стал 2-0 в пользу «Кливленда». Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 2:00 мск.

    Все прогнозы на НБА

    «Денвер» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 101:99.

    Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 32 очка и сделавший 11 подборов.

    Счет в серии 2-0 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 5:00 мск.

    Результаты игрового дня:

    «Кливленд» — «Орландо» — 96:86

    «Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 104:101

    «Денвер» — «Лейкерс» — 101:99

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пошатнет ли «Челси» шансы «Арсенала» на титул?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рейнджерс» проведут еще один эталонный матч на домашней площадке
  • «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Ливерпуль» возьмет три очка в дерби
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лорьян — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному