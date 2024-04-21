Йохауг: Я действительно хочу возобновить карьеру

Норвежская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, ответила на вопрос, из-за чего она не спешит принимать решение о возобновлении профессиональной карьеры.

«Мой муж ежедневно спрашивает, приняла ли я решение о карьере. Мне оно кажется очень трудным. Я действительно хочу вернуться. Я знаю, чего ожидают люди и я сама. Это потрясающе и само по себе является вызовом.

Мне нужно найти хороший темп работы, чтобы тренироваться дома и получать удовольствие от гонок. Думаю, все хотят, чтобы я выступила на чемпионате мира. Очень приятно знать, что болельщики хотели бы, чтобы я вернулась на лыжню. Но я всё ещё должна чувствовать, что хочу вернуться сама, и моя уверенность в этом должна составлять 120%», — приводит слова Йохауг TV2.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных стартов с марта 2022 года.