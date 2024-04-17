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    Леброн вышел в плей-офф в 17-й раз в своей карьере

    Прочие Баскетбол НБА
    После победы «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде над «Нью-Орлеан Пеликанс» (110:106) стало известно, что Леброн Джеймс вышел в плей-офф НБА в 17-й раз в своей карьере.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    По этому показателю он уступает всего четырем баскетболистам, а с одним сравнялся по числу выходов.

    Пока в этом списке лидируют бывшие игроки «Юта Джаз» тяжёлый форвард Карл Мэлоун и разыгрывающий Джон Стоктон, выходившие по 19 раз.

    Топ-10 выглядит так:
    • Карл Мэлоун — 19
    • Джон Стоктон — 19
    • Тим Данкан — 18
    • Карим Абдул-Джаббар — 18
    • Тони Паркер — 17
    • Джейсон Кидд — 17
    • Шакил О’Нил — 17
    • Клиффорд Робинсон — 17
    • Леброн Джеймс — 17
    • Дерек Фишер — 16
    • Роберт Хорри — 16
    • Скотти Пиппен — 16
    • Терри Портер — 16
    • Роберт Пэриш — 16.
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