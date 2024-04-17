Леброн вышел в плей-офф в 17-й раз в своей карьере

После победы «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде над «Нью-Орлеан Пеликанс» (110:106) стало известно, чтовышел в плей-офф НБА в 17-й раз в своей карьере.

По этому показателю он уступает всего четырем баскетболистам, а с одним сравнялся по числу выходов.

Пока в этом списке лидируют бывшие игроки «Юта Джаз» тяжёлый форвард Карл Мэлоун и разыгрывающий Джон Стоктон, выходившие по 19 раз.