Леброн вышел в плей-офф в 17-й раз в своей карьере

Леброн Джеймс Фото: globallookpress.com
По этому показателю он уступает всего четырем баскетболистам, а с одним сравнялся по числу выходов.
Пока в этом списке лидируют бывшие игроки «Юта Джаз» тяжёлый форвард Карл Мэлоун и разыгрывающий Джон Стоктон, выходившие по 19 раз.
Топ-10 выглядит так:
- Карл Мэлоун — 19
- Джон Стоктон — 19
- Тим Данкан — 18
- Карим Абдул-Джаббар — 18
- Тони Паркер — 17
- Джейсон Кидд — 17
- Шакил О’Нил — 17
- Клиффорд Робинсон — 17
- Леброн Джеймс — 17
- Дерек Фишер — 16
- Роберт Хорри — 16
- Скотти Пиппен — 16
- Терри Портер — 16
- Роберт Пэриш — 16.