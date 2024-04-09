Леброн может запросить особенный пункт в новом контракте с «Лейкерс»

Эксерт ESPNподелился своими ожиданиями от планов форварда «Лос-Анджелес Лейкерс»в ближайшее межсезонье.

«Я думаю, что Леброн в любом случае воспользуется опцией выхода из контракта. Почему он это сделает? Потому что это единственный способ запросить опцию "ноу-трэйд" (опция в контрактах баскетболистов, согласно которой их не могут обменять в другую команду без их согласия). Он захочет потребовать это, даже если подпишет контракт всего на один год.

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Если он продлит свой нынешний контракт, то не сможет запросить эту опцию. Я думаю, по многим причинам Джеймс захочет получить её, а "Лейкерс" дадут ему это», — приводит слова Уиндхорста Bleacher Report.