«Атланта» выиграла у «Бостона», «Милуоки» уступил «Нью-Орлеану»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

«Атланта» одержала домашнюю победу над «Бостоном» — 123:122 OT (28:29, 31:34, 30:27, 23:22, 11:10).

Лучшим в этом матче был атакующий защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй, в активе которого 44 очка, 7 подборов и 7 передач. Еще 24 очка хозяев принес серб Богдан Богданович.

44 очка Деджонте Мюррея

В составе гостей выделялся Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 13 подборов.

«Атланта» продлила победную серию до четырех матчей.

«Нью-Орлеан» выиграл на своей площадке у «Милуоки» — 107:100 (26:25, 35:20, 24:28, 22:27).

Форвард хозяев Зайон Уильямсон набрал 28 очков. Си Джей Макколлум к 25 очкам добавил 7 подборов и 7 передач.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 35 очков и сделал 14 подборов.

«Нью-Орлеан» выиграл три из четырех последних матчей.