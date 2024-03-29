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    «Атланта» выиграла у «Бостона», «Милуоки» уступил «Нью-Орлеану»

    Прочие Баскетбол НБА
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Деджонте Мюррэй
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    Деджонте Мюррэй

    «Атланта» одержала домашнюю победу над «Бостоном» — 123:122 OT (28:29, 31:34, 30:27, 23:22, 11:10).

    Лучшим в этом матче был атакующий защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй, в активе которого 44 очка, 7 подборов и 7 передач. Еще 24 очка хозяев принес серб Богдан Богданович.

    44 очка Деджонте Мюррея

    В составе гостей выделялся Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 13 подборов.

    «Атланта» продлила победную серию до четырех матчей.

    «Нью-Орлеан» выиграл на своей площадке у «Милуоки» — 107:100 (26:25, 35:20, 24:28, 22:27).

    Форвард хозяев Зайон Уильямсон набрал 28 очков. Си Джей Макколлум к 25 очкам добавил 7 подборов и 7 передач.

    Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 35 очков и сделал 14 подборов.

    «Нью-Орлеан» выиграл три из четырех последних матчей.

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