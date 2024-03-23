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    Ферстаппен выиграл поул на Гран-при Австралии

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    На трассе в Альберт-Парке завершилась квалификация Гран-при Австралии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Второе время занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третьим стал представитель «Ред Булл» Серхио Перес.

    Гран-при Австралии. Квалификация:

    Результаты третьего сегмента:
    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:15.915.
    2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:16.185.
    3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:16.274.
    4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.315.
    5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.435.
    6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:16.572.
    7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.724.
    8. Юки Цунода («РБ») — 1:16.788.
    9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.072.
    10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:17.552.

    После второго сегмента вылетели:
    11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.960.
    12. Александер Албон («Уильямс») — 1:17.167.
    13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:17.340.
    14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:17.427.
    15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:17.697.

    После первого сегмента вылетели:
    16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:17.976.
    17. Пьер Гасли («Альпин») — 1:17.982.
    18. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:18.085.
    19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:18.188.

    Логан Сарджент («Уильямс») не участвовал в квалификации.

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