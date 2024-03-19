В МОК призвали отказаться от участия в Играх дружбы

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов не принимать участие в Играх дружбы.

«Олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по политизации спорта, в частности организацию российским правительством полностью политизированных спортивных мероприятий. МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны Олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия в любой инициативе, направленной на полную политизацию международного спорта, и поддержать её», — гласит заявление МОК на официальном сайте.

Напомним, Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.