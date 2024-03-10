Клебо впервые в карьере победил в лыжном марафоне

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Эта победа стала первой для спортсмена на данной дистанции.
Вторым и третьим также стали норвежцы — Мартин Левстрем Нюэнгет и Пол Голберг соответственно.
Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия). Масс-старт на 50 км классическим стилем. Мужчины
- 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:06.50,4 секунды.
- 2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.
- 3. Пол Голберг (Норвегия) +1,1.
- 4. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,6.
- 5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +2,5.
- 6. Йенс Бурман (Швеция) +4,8.