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    НБА. «Бостон» одержал 11-ю победу подряд, «Сан-Антонио» выиграл у «Индианы»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Сан-Антонио» на своем паркете встречался с «Индианой» и победил со счетом 117:105.

    Виктор Вембаньяма
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    Виктор Вембаньяма

    Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма.

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    «Бостон» принимал «Голден Стэйт». Хозяева взяли верх над соперником со счетом 140:88.

    Лучшей результативностью в составе победителей отметился легкий форвард Джейлен Браун, который записал в свой актив 29 очков, три подбора и три передачи.

    «Бостон» одержал 11-ю победу подряд.

    Результаты игрового дня:

    «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 113:91.

    «Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:106.

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:105.

    «Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:118.

    «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:107.

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