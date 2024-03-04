НБА. «Бостон» одержал 11-ю победу подряд, «Сан-Антонио» выиграл у «Индианы»

Виктор Вембаньяма Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма.
«Бостон» принимал «Голден Стэйт». Хозяева взяли верх над соперником со счетом 140:88.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился легкий форвард Джейлен Браун, который записал в свой актив 29 очков, три подбора и три передачи.
«Бостон» одержал 11-ю победу подряд.
Результаты игрового дня:
«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 113:91.
«Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:106.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:105.
«Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:118.
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:107.