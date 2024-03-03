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    Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 27-го тура Суперлиги

    Прочие Волейбол
    Сегодня, 3 марта, большим игровым днем подошел к концу 27-й тур мужского Суперлиги по волейболу.

    Олимпийский чемпион Максим Михайлов
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    Олимпийский чемпион Максим Михайлов

    Волейбол. Чемпионат России, 27-й тур. Мужчины. Результаты
    • «Кузбасс» — «Зенит-СПб» — 2:3 (21:25, 25:23, 25:20, 23:25, 9:15).
    • «Газпром-Югра» — «Зенит-Казань» — 0:3 (15:25, 17:25, 20:25).
    • «Енисей» — «Динамо» М — 1:3 (22:25, 25:20, 20:25, 22:25).
    • «Югра-Самотлор» — «Шахтёр» — 0:3 (19:25, 18:25, 18:25).
    • «Нефтяник» — «Нова» — 2:3 (35:37, 25:19, 25:22, 21:25, 13:15).
    • «Урал» — «Локомотив» — 3:2 (25:21, 23:25, 25:21 21:25, 15:13).
    • «Факел» — «Динамо-ЛО» — 3:2 (25:16, 19:25, 25:20, 25:27, 15:12).
    • «АСК» — «Белогорье» — 0:3 (22:25, 20:25, 21:25).

    Актуальную таблицу Суперлиги можно посмотреть по ссылке.

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