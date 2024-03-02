Швейцарка Хекки-Гросс победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Лена Хекки-Гросс Фото: globallookpress.com
Победу одержала швейцарка Лена Хекки-Гросс. Серебряную медаль завоевала Жулия Симон из Франции. Третье место заняла еще одна представительница Франции Лу Жанмонно.
Биатлон. Кубок мира, седьмой этап, Хольменколлен. Масс-старт, 12,5 км. Женщины
- 1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) — 35.46,3 (2 промаха).
- 2. Жулия Симон (Франция) — отставание 16,8 секунды (4).
- 3. Лу Жанмонно (Франция) +22,3 (3).
- 4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +23,3 (3).
- 5. Лиза Виттоцци (Италия) +24,7 (3).
- 6. Юни Арнеклейв (Норвегия) +41,8 (4).