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    Швейцарка Хекки-Гросс победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене

    Прочие Биатлон
    В Хольменколлене (Норвегия) состоялся женский масс-старт на 12,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

    Лена Хекки-Гросс
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    Лена Хекки-Гросс

    Победу одержала швейцарка Лена Хекки-Гросс. Серебряную медаль завоевала Жулия Симон из Франции. Третье место заняла еще одна представительница Франции Лу Жанмонно.

    Биатлон. Кубок мира, седьмой этап, Хольменколлен. Масс-старт, 12,5 км. Женщины
    • 1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) — 35.46,3 (2 промаха).
    • 2. Жулия Симон (Франция) — отставание 16,8 секунды (4).
    • 3. Лу Жанмонно (Франция) +22,3 (3).
    • 4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +23,3 (3).
    • 5. Лиза Виттоцци (Италия) +24,7 (3).
    • 6. Юни Арнеклейв (Норвегия) +41,8 (4).
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