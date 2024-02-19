Сборная Востока победила сборную Запада в Матче звезд НБА

Сборная «Востока» выиграла у сборной «Запада» в Матче звезд НБА-2024 со счетом 211:186.

Игра состоялась в Индиане.

Самым результативным игроком матча оказался центровой команды «Запада» Карл-Энтони Таунс, набравший 50 очков.

Самым результативным игроком в составе Востока стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард. Он набрал 39 очков, совершил три подбора и сделал шесть передач.

НБА. Матч звезд-2024

Сборная Востока — Сборная Запада — 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50)

Восток: Лиллард (39), Браун (36), Хэлибертон (32)

Запад: Таунс (50), Гилджес-Александер (31), Дюрант (18)