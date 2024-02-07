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    • Сборная Франции победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону, Норвегия — вторая
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    Сборная Франции победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону, Норвегия — вторая

    Прочие Биатлон
    В Нове-Место (Чехия) стартовал ЧМ-2024 по биатлону и первой гонкой была смешанная эстафета.

    Жулия Симон
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    Жулия Симон

    Победу смогла праздновать сборная Франции, которая преодолела дистанцию за 1 час 09 минут 24,4 секунды.

    Второй финишировала команда Норвегии, а замкнула тройку сильнейших сборная Швеции.

    Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место. Смешанная эстафета
    • 1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) — 1:09.24,4 (1 штрафной круг и 9 дополнительных патронов).
    • 2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +45,2 (0+8).
    • 3. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) +1.01,7 (0+10).
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