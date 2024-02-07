Сборная Франции победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону, Норвегия — вторая

Жулия Симон Фото: globallookpress.com
Победу смогла праздновать сборная Франции, которая преодолела дистанцию за 1 час 09 минут 24,4 секунды.
Второй финишировала команда Норвегии, а замкнула тройку сильнейших сборная Швеции.
Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место. Смешанная эстафета
- 1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) — 1:09.24,4 (1 штрафной круг и 9 дополнительных патронов).
- 2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +45,2 (0+8).
- 3. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) +1.01,7 (0+10).