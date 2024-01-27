Норвежец Клебо и шведка Сван выиграли спринты на этапе Кубка мира в Гомсе

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе (Швейцария) завершились спринты.

У женщин победительницей стала шведская лыжница Линн Сван, которая на 2,2 секунды опередила соотечественниц Майю Дальквист и Йонну Сундлинг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап, Гомс. Женщины. Спринт свободным стилем, 1,3 км 1. Линн Сван (Швеция) — 3:00,6.

2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 2,2 секунды.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) +2,2.

Среди мужчин победил норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Вторым стал француз Люка Шанава. Третье место занял еще один норвежец Ховард Солос Тёугбёль.