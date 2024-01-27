Норвежец Клебо и шведка Сван выиграли спринты на этапе Кубка мира в Гомсе

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
У женщин победительницей стала шведская лыжница Линн Сван, которая на 2,2 секунды опередила соотечественниц Майю Дальквист и Йонну Сундлинг.
Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап, Гомс. Женщины. Спринт свободным стилем, 1,3 км
- 1. Линн Сван (Швеция) — 3:00,6.
- 2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 2,2 секунды.
- 3. Йонна Сундлинг (Швеция) +2,2.
Среди мужчин победил норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Вторым стал француз Люка Шанава. Третье место занял еще один норвежец Ховард Солос Тёугбёль.
Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап, Гомс. Мужчины. Спринт свободным стилем, 1,3 км
- 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:36,4.
- 2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,1 секунды.
- 3. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +0,7.