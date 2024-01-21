Норвегия выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Мужскую эстафету на 8-м этапе в немецком Оберхофе по лыжным гонкам выиграла сборная, в составе которых был Йоханнес Клебо.

Второе место заняла сборная Италии, которая уступила на финише всего 0,1 секунды. Третье место досталось Норвегии-2, отставшей на 0,8 секунды.