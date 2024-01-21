Норвегия выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Второе место заняла сборная Италии, которая уступила на финише всего 0,1 секунды. Третье место досталось Норвегии-2, отставшей на 0,8 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап, Оберхоф. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины
- 1. Норвегия-1 (Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Йоханнес Клебо) — 1:13.39,2.
- 2. Италия-1 (Дитмар Нёклер, Элиа Барп, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино) — отставание 0,1 секунды.
- 3. Норвегия-2 (Ховард Солос Тёугбёль, Дидрик Тёнсет, Симен Хегстад Крюгер, Маттис Стенсхаген) + 0,8.