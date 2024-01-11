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  • 18:01
    • Норвегия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира в Рупольдинге
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    Норвегия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира в Рупольдинге

    Прочие Биатлон
    Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на пятом этапе Кубке мира в Рупольдинге.

    Тарьей Бе
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    Тарьей Бе

    Второй к финишу пришла команда Германии. Тройку призеров замкнула итальянская национальная команда.

    Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины
    • 1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:09.49,6 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
    • 2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — отставание 45,0 секунды (2 + 7).
    • 3. Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) + 58,7 (0 + 10).
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