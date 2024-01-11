Норвегия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира в Рупольдинге

Тарьей Бе Фото: globallookpress.com
Второй к финишу пришла команда Германии. Тройку призеров замкнула итальянская национальная команда.
Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины
- 1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:09.49,6 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
- 2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — отставание 45,0 секунды (2 + 7).
- 3. Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) + 58,7 (0 + 10).