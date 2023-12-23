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    • Большунов выиграл спринт на этапе Кубка России
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    Большунов выиграл спринт на этапе Кубка России

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    Александр Большунов стал победителем спринта на 4-м этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

    Александр Большунов и Елена Вяльбе
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    Александр Большунов и Елена Вяльбе

    Лидер российской сборной преодолел дистанцию в 4 км за 3 минуты 40,23 секунды. Вторым пришел к финишу Савелий Коростелёв, отставший от победителя на 0.89 секунды. Третьим стал Александр Терентьев, пришедший на финиш позже на 1,31.

    Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
    • 1. Александр Большунов (Архангельская область) — 3.40,23.
    • 2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +0,89.
    • 3. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) +1,31.
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