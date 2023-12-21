Бородавко: Радует, что Большунов ярко выигрывает

Тренер по лыжным гонкамоценил очередную золотую медальв нынешнем сезоне.

21 декабря Большунов стал победителем 15-километровой гонки с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России.

«Радует, когда твой воспитанник ярко побеждает. По сравнению с прошлым годом, побед больше. Но год на год не приходится. Не думал, что так получится в этом году. Была тяжелая травма, которая не позволила ему тренироваться в полную силу. Но видим, что он постепенно набирает форму.

Какие-то гонки даются чуть сложнее, какие-то лучше. Например, сегодня было большое преимущество — форма растет, что только радует», — сказал Бородавко «СЭ».